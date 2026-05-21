İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinde 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.40 ile 19.40 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arızanın 5058 Sokak No: 14 önü bölgesinde meydana geldiği belirtilmiştir.

Menemen

Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, Kesik, Musabey, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 5 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde ise 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.06 ile 23.05 arasında yaklaşık 10 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ayrıca İstiklal Mahallesi’nin bir bölümünün de kesintiden etkilenebileceği belirtilmiştir.