İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Konak

Ferahlı, Küçükada, Zeytinlik ve 19 Mayıs mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır ve 3557 Sokak ile 140 önü civarı etkilenecektir.

Menderes

Orta Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.55 ile 10.55 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup 1076 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir. Aynı mahallede 30 Nisan 2026 tarihinde saat 08.56 ile 10.56 arasında yine yaklaşık iki saatlik bir kesinti yaşanmış olup bu kesinti de ana boru arızasından kaynaklanmış ve 1058 Sokak ile çevresini etkilemiştir.

Seferihisar

Orhanlı Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.17 ile 13.17 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmakta olup Orhanlı Eski Köy ve Orhanlı Orta Mahallesi’ne geçici olarak su verilemeyecektir.

Torbalı

Yazıbaşı Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 ile 14.50 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanacak olup bu süreçte su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Çiğli

Maltepe Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.30 ile 18.30 arasında yaklaşık bir saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmakta olup 8108 Sokak No 44 adresinde yürütülen doğal gaz altyapı çalışması nedeniyle su hattında oluşan arıza sebebiyle gerçekleşmektedir. Aynı ilçede Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti ana boru arızasının tekrarlanması nedeniyle 9 Eylül Caddesi ile 9402/1 kavşağındaki hat vanasının kapatılması sonucu meydana gelmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Aldığı haberle havalara uçtu! En büyük hayali gerçekleşiyor
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar