İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Konak

Ferahlı, Küçükada, Zeytinlik ve 19 Mayıs mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır ve 3557 Sokak ile 140 önü civarı etkilenecektir.

Menderes

Orta Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.55 ile 10.55 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup 1076 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir. Aynı mahallede 30 Nisan 2026 tarihinde saat 08.56 ile 10.56 arasında yine yaklaşık iki saatlik bir kesinti yaşanmış olup bu kesinti de ana boru arızasından kaynaklanmış ve 1058 Sokak ile çevresini etkilemiştir.

Seferihisar

Orhanlı Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.17 ile 13.17 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmakta olup Orhanlı Eski Köy ve Orhanlı Orta Mahallesi’ne geçici olarak su verilemeyecektir.

Torbalı

Yazıbaşı Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 ile 14.50 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanacak olup bu süreçte su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Çiğli

Maltepe Mahallesi’nde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.30 ile 18.30 arasında yaklaşık bir saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmakta olup 8108 Sokak No 44 adresinde yürütülen doğal gaz altyapı çalışması nedeniyle su hattında oluşan arıza sebebiyle gerçekleşmektedir. Aynı ilçede Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti ana boru arızasının tekrarlanması nedeniyle 9 Eylül Caddesi ile 9402/1 kavşağındaki hat vanasının kapatılması sonucu meydana gelmektedir.