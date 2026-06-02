İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

MENDERES

Çukuraltı Mahallesi'nde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.02 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2023 Sokak ve çevresini etkilemektedir.

TORBALI

Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 21.09 ile 3 Haziran 2026 saat 00.30 arasında, Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

URLA

Torasan Mahallesi'nde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 19.53 ile 22.53 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Pınardere Sokak'ta yürütülen ana boru çalışması sebebiyle Torasan Mahallesi'nin Pınardere mevkisini etkileyecektir.

ÖDEMİŞ

Zafer Mahallesi'nde 2 Haziran 2026 tarihinde saat 21.45 ile 3 Haziran 2026 saat 00.45 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Yenikent Sitesi çevresinde meydana gelen arızadan kaynaklanmaktadır.