İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Şakran Hasbi Efendi Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 15.25 ile 17.26 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle Şakran bölgesine su verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Şakran Sayfiye Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 13.57 ile 15.57 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3157 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmıştır.

Bayraklı

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 19.06.2026 tarihinde saat 14.06 ile 19.06 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2166/6 Sokak No. 39 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Atmaca ve Zafer mahallelerinde, 19.06.2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, TOKİ’nin kazı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi nedeniyle uygulanacaktır.

Foça

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 15.51 ile 17.51 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Donatkent Sitesi etkilenecektir.

Karabağlar

Gazi ve Umut mahallelerinde, 19.06.2026 tarihinde saat 17.28 ile 19.28 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3868 Sokak No. 57 adresinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Konak

Ferahlı Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 13.35 ile 20.00 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3508 ve 3511 sokakların kesişiminde yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Aziziye, Çimentepe, Duatepe, Hasan Özdemir, İmariye, Vezirağa, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahallelerinde, 19.06.2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5420 Sokak No. 9 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes

Çukuraltı Mahallesi’nde, 19.06.2026 tarihinde saat 15.58 ile 23.00 arasında yaklaşık 7 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Çukuraltı Mahallesi ve Özdere Cumhuriyet Mahallesi’ni etkileyen ana boru arızası nedeniyle uygulanmıştır.