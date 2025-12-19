İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Şakran Hasbi Efendi Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 13.41 ile 15.41 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle Hasbi Efendi Mahallesi'nin bir kısmında uygulanacaktır.

Bayındır – Sadıkpaşa Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bayraklı – Körfez ve Onur Mahalleleri

19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 7479/8 ile 7384 kavşağında meydana gelen branşman arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır. 7384 ile 7384/5 kavşağında sayaç kapatılmıştır.

Bergama – Fatih ve Maltepe Mahalleleri

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.45 ile 11.45 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Beydağ – Aktepe Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 15.22 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacaktır.

Bornova – İnönü Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Şehit Mustafa Caddesi numara 28'de meydana gelen branşman boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Gaziemir – Fatih Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. 1142 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu olmuştur.

Güzelbahçe – Yelki Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Kemalpaşa – Çiniliköy Mahallesi

19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından dolayı yapılacaktır.

Konak – Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı Mahalleleri

19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.12 ile 18.12 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. 3451 Sokak içerisinde yapılan doğalgaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle kesinti uygulanacaktır.