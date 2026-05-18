İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Samurlu Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.30 ile 10.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Beydağ

Atatürk Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

Egemenlik Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.25 ile 17.25 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Buca

Göksu Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.12 ile 18.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Foça

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.20 arasında başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Narezen mevkiinin üst kesimleri etkilenecektir.

Güzelbahçe

Yelki Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.56 ile 16.56 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Sanayi sitesinde yapılan kazı çalışması sırasında boruya zarar verildiği belirtilmiştir.

Konak

Akdeniz, Akıncı, Faik Paşa, Güneşli, Hurşidiye, Kestelli, Konak ve Yenigün mahallelerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.04 ile 18.04 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Sancaklı Mahallesi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.45 ile 19.45 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
