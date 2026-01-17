İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesinde Bozköy Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde, pompa arızası nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde saat 11.08 ile 23.58 arasında yaklaşık 13 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Balçova ilçesinde Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde saat 11.45 ile 12.45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bayındır ilçesinde Hacı İbrahim ve Hatay mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı ilçesinde Gümüşpala ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde, branşman arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 14.10 ile 15.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacaktır. Arıza, 7067 Sokak No:20 önünde meydana gelmiştir.

Bergama ilçesinde Atatürk, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 14 Ocak 2026 saat 22.30 ile 15 Ocak 2026 saat 00.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bergama ilçesinde Fatih Mahallesi'nde, ana boru arızası nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde saat 14.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi'nde, branşman arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 11.25 ile 13.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacaktır. Arıza, 6104/9 Sokak'ta meydana gelmiştir.

Çeşme ilçesinde Musalla Mahallesi'nde, ana boru arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 13.09 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1066 ve 1081 sokak çevresini etkilemektedir.

Karabağlar ilçesinde Cennetçeşme, Limontepe, Özgür, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde, elektrik arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 13.20 ile 15.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Olimpiyat Köyü ve Meşale Sitesi de kesintiden etkilenmektedir.

Karşıyaka ilçesinde Alaybey Mahallesi'nde, branşman arızası nedeniyle 17 Ocak 2026 tarihinde saat 14.15 ile 15.15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacaktır. Arıza, 1682 Sokak No:8 önünde meydana gelmiştir.