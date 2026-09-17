İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 17 Eylül 2026 saat 11.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BEYDAĞ

Yukaritosunlar Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 17 Eylül 2026 saat 15.21 ile 17.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

GAZİEMİR

Fatih Mahallesi 1197 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 17 Eylül 2026 saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle hat vanası kapatılmıştır. Bu nedenle mahallede 17 Eylül 2026 saat 14.02 ile 16.02 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmıştır. Söz konusu mahallelerde 17 Eylül 2026 saat 14.01 ile 16.01 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Halilbeyli Mahallesi’nde Gediz Elektrik tarafından yapılan planlı kesinti nedeniyle pompaların çalışmaması ve depo seviyesinin düşmesi sonucu 17 Eylül 2026 saat 13.00 ile 15.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

KINIK

Osmaniye Mahallesi Sakarya Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle 17 Eylül 2026 saat 10.16 ile 14.16 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Halkapınar, Hilal, Mersinli ve Yenişehir mahallelerinde Pakistan Sokak’taki çalışma nedeniyle 17 Eylül 2026 saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi olacaktır.

MENDERES

Orta Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Filiz Caddesi ve civarına geçici olarak su verilemeyecektir. Kesintinin 16 Eylül 2026 saat 13.54 ile 15.55 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmıştır.

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Gediz A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma nedeniyle Esentepe Sağlık Ocağı’nın üst kısımlarına 16 Eylül 2026 saat 09.31 ile 15.31 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su verilemeyecektir.