İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova

Çetin Emeç Mahallesi'nde 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 ile 23.30 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızasıdır. Elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Karabağlar

Cennetçeşme, Özgür, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 ile 23.30 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle meydana gelmiştir ve bu nedenle bölgeye su verilememektedir.

Menemen

Esatpaşa Mahallesi'nde 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.20 ile 23.20 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Urla

İçmeler Mahallesi'nde 13 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.15 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle meydana gelmiştir.

Çiğli

Aydınlıkevler ve Maltepe mahallelerinde 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.00 ile 22.20 arasında yaklaşık bir saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti 6779 Sokak No: 21 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılmaktadır.

