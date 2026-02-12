Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Buca

Yıldızlar Mahallesi'nde 12.02.2026 tarihinde saat 16.04 ile 17.04 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Şehit Zeki Toker Caddesi üzerinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Konak

Alsancak Mahallesi'nde 12.02.2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Ödemiş

Küçükavulcuk Mahallesi'nde 12.02.2026 tarihinde saat 09.54 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, Ödemiş ilçesi Küçükavulcuk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
