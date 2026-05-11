İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Fatih Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde Bahçeli Terfi İstasyonu’ndaki pompa yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Mayıs 2026 saat 13.00 ile 12 Mayıs 2026 saat 13.00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Çandarlı Mahallesi Abay Kunanbay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmış olup 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.15 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Sarılar Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle hat vanası kapatılmış olup 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.40 ile 16.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

KINIK

Aşağı Mahallesi Dere Mescit Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Fatih Mahallesi Yakın Değirmen Küme Evleri bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 9 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.42 ile 14.42 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanmıştır.

KONAK

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap ve Umurbey mahallelerinde 3582 Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.38 ile 18.38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ferahlı, Huzur, Mehtap, Millet, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim ve Zeybek mahallelerinde Boğaziçi Caddesi 157 numara önü bölgesinde gerçekleştirilen müteahhit çalışması nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.40 ile 18.15 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi uygulanacaktır.

MENEMEN

İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır.