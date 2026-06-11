Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Fatih Mahallesi ve Maltepe Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

İnönü Mahallesi ve Kızılay Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, Kızılay Mahallesi 720 Sokak'ta meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılmıştır.

Buca

Adatepe Mahallesi'nde 28/1 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Barış Mahallesi, Menderes Mahallesi ve Yiğitler Mahallesi'nde 331 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.59 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde, yeni yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Ferahlı Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Saygı Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi'nde 2760 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Ege Mahallesi ve Umurbey Mahallesi'nde 1534 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 13.47 ile 17.47 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Oğlananası Atatürk Mahallesi ve Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı

Bahçelievler Mahallesi ve Yazıbaşı Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 16.39 ile 19.39 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Bahçelievler TOKİ konutları ve Yazıbaşı bölgesi etkilenecektir.

Urla

Torasan Mahallesi'nde, doğal gaz firmasının ana su hattına zarar vermesi nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelahattin Karalar:

arızalar sık yaşanıyor ama böyle şeyler oluyo işte haklı taraf var da İZSU'nun da yapacağı şey varsa bakalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Kocyigit:

yine arıza yine kesinti her gün aynı hikaye gelecek mi bu işe baksanız ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBetül Emine Meral:

teknoloji çağında yaşıyoruz ama su kesintileri hala devam ediyor ya ben anlamıyorum gerçekten niye bu kadar sık oluyo bunlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Milli yıldız nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor