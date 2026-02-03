İzmir son dakika su kesintisi! İZSU 3-4 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Aliağa ilçesi Karaköy Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 15.53 ile 17.54 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Karaköy Gül Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 14.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.
Kınık ilçesi Fatih Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.56 ile 12.57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Fatih Mahallesi Kıvanç Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi uygulanacaktır.
Torbalı ilçesine bağlı Ahmetli, Özbey, Sağlık ve Yeniköy mahallelerinde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 16.57 ile 22.01 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Gediz Elektrik EDAŞ tarafından gerçekleştirilen enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
Urla ilçesi Camiatik Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 13.45 ile 15.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 11.40 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır. İzmir yolu üzerinde yapılan müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.
Ödemiş ilçesi Yusufdere Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Pompa motorunda meydana gelen arıza nedeniyle mahallede su verilemeyecektir.
Ödemiş ilçesi Kayaköy Mahallesi'nde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 09.50 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Mahallede meydana gelen basma hattı ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.