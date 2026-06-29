İzmir son dakika: İzmir'de yangın mı çıktı? İzmir'in neresinde yangın çıktı?

Son dakika İzmir haberleri arasında yer alan yangın iddiaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yangının çıktığı bölge, ekiplerin müdahalesi ve son durum vatandaşlar tarafından araştırılırken, "İzmir'de yangın nerede çıktı?" ve "Yangın söndürüldü mü?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. İşte İzmir'de meydana gelen yangınla ilgili son gelişmeler...

İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Türkiye, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen peş peşe yangın haberleriyle sarsıldı. İzmir'in Dikili ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde tarım arazilerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla makilik ve ormanlık alanlara sıçradı. Her iki ilde de orman teşkilatı, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan eş zamanlı bir mücadele yürütüyor.

İZMİR'İN NERESİNDE YANGIN ÇIKTI?

Yangınların ilk adresi İzmir'in Dikili ilçesi oldu. Öğle saatlerinde Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da olumsuz etkisiyle hızla yön değiştirerek çevredeki makilik alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla zamanla yarışıyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak isteyen ekiplerin Dikili'deki müdahale envanteri şu şekilde:

Havadan müdahale için 4 uçak ve 5 helikopter

Karadan müdahale için 23 arazöz ve 2 dozer