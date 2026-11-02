İzmir metro SON DAKİKA! İzmir Metro seferleri neden aksıyor, ne zaman düzelecek?

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İzmir Metro'da yaşanan teknik sorun nedeniyle sefer düzeninde değişikliğe gidildi. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü metro hattını kullanan yolcular, bazı istasyonlar arasında ulaşımın ESHOT otobüsleriyle sağlandığına ilişkin duyuruyla karşılaştı. İzmir Metro seferlerinin neden aksadığı, hangi istasyonlar arasında ulaşımın etkilendiği ve seferlerin ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Peki, İzmir Metro seferleri neden aksıyor, ne zaman düzelecek? Detaylar...

İZMİR METRO SEFERLERİ NEDEN AKSIYOR?

İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, metro hattında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi.

Ancak yaşanan teknik sorunun kaynağına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle aksaklığın hangi ekipman veya sistemden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

İZMİR METRO HANGİ İSTASYONLAR ARASINDA ÇALIŞIYOR?

İzmir Metro'da yaşanan teknik sorun nedeniyle seferler belirli istasyonlar arasında gerçekleştiriliyor.

İzmir Metro A.Ş.'nin duyurusuna göre mevcut işletme düzeni şöyle:

Evka 3-Poligon istasyonları arasında metro seferleri devam ediyor.

Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında metro seferleri gerçekleştiriliyor.

Poligon-Balçova istasyonları arasındaki ulaşım ESHOT otobüsleriyle sağlanıyor.

Bu nedenle söz konusu güzergâhı kullanacak yolcuların istasyonlardaki yönlendirmeleri takip etmesi gerekiyor.

İZMİR METRO SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İzmir Metro seferlerinin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz kesin bir saat açıklanmadı. Teknik sorunun giderilmesinin ardından seferlerin yeniden normal işletme düzeninde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İzmir Metro A.Ş.'nin konuya ilişkin yeni duyuruları yolcular tarafından takip ediliyor. Seferlerin normale dönüp dönmediğine ilişkin en güncel bilgilere kurumun resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.