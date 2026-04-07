İzmir İZSU su kesintisi! 7-8 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Mansuroğlu Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 1 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni vana arızası olup 263/2 Sokak No 24 adresindeki bölge vanasında meydana gelen arızadan kaynaklanmaktadır.

Emek Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin sebebi 7225 Sokak No 15 adresinde oluşan branşman arızasıdır.

Buca

Göksu Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, 688/6 Sokak içerisinde yapılan branşman yenileme çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.

Dikili

Salihler Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Foça

Kozbeyli Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 09.41 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat süren bir su kesintisi meydana gelmiştir. Kesintinin sebebi ana boru arızasıdır.

Konak

Akın Simav, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa ve Turgut Reis mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 15.44 ile 20.44 arasında yaklaşık 5 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Mithatpaşa Caddesi No 598 adresindeki boru deplasman çalışması nedeniyle yapılmaktadır.

Akın Simav ve Kemal Reis mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 13.49 ile 17.30 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup Araphasan Mahallesi ve 235 Sokak da etkilenmektedir.

Narlıdere

Çamtepe, Çatalkaya, Huzur ve Narlı mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, istasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.