İzmir İZSU su kesintisi! 7-8 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Mansuroğlu Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 1 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni vana arızası olup 263/2 Sokak No 24 adresindeki bölge vanasında meydana gelen arızadan kaynaklanmaktadır.

Emek Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin sebebi 7225 Sokak No 15 adresinde oluşan branşman arızasıdır.

Buca

Göksu Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, 688/6 Sokak içerisinde yapılan branşman yenileme çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.

Dikili

Salihler Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Foça

Kozbeyli Mahallesi’nde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 09.41 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat süren bir su kesintisi meydana gelmiştir. Kesintinin sebebi ana boru arızasıdır.

Konak

Akın Simav, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa ve Turgut Reis mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 15.44 ile 20.44 arasında yaklaşık 5 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Mithatpaşa Caddesi No 598 adresindeki boru deplasman çalışması nedeniyle yapılmaktadır.

Akın Simav ve Kemal Reis mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 13.49 ile 17.30 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup Araphasan Mahallesi ve 235 Sokak da etkilenmektedir.

Narlıdere

Çamtepe, Çatalkaya, Huzur ve Narlı mahallelerinde 7 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi olacaktır. Kesinti, istasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın "Yok olacaklar" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri