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F-35 uçağının Beyaz Saray'a yakın bölgede bir süre havada beklediği anlar merak uyandırdı

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ABD'nin başkenti Washington'da bir F-35 savaş uçağı, Beyaz Saray yakınlarındaki Jefferson Anıtı önünde alçak uçuş yaparak havada asılı kaldı. Uçağın motor rüzgarı suda halkalar oluştururken, olay sosyal medyada merak ve kafa karışıklığına yol açtı. Resmi açıklama yapılmadı.

ABD'nin başkenti Washington'da, bir F-35 tipi savaş uçağı Beyaz Saray çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Beyaz Saray'a yakın bölgedeki Jefferson anıt mezarının önünde beliren F-35 Lightning II uçağı, bir süre "havada asılı" konumda bekledi.

Söz konusu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler, sosyal medyada merak konusu oldu.

Başkentin "National Mall" diye bilinen alandaki su rezervuarının üzerinde oldukça alçak bir noktada hareketsiz duran uçakla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı noktada durarak kendi etrafında daire çizen uçağın motorlarının oluşturduğu rüzgarın etkisiyle rezervuar suyunun üzerinde haleler oluştu.

11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında bir F-35 uçağının hangi amaçla bulunduğu konusu, bazı sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırırken bazılarında ise kafa karışıklığına sebep oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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