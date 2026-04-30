İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30 Nisan-1 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Bergama

30 Nisan 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Ahmetbeyler bölgesine bağlı Avunduruk, Çitköy, Hamzalısüleymaniye, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe, Yukarıkırıklar ve Gökçeyurt mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün İsmailli Hacılar bölgesinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, Yukarıbey Kaplan bölgesinde ise saat 09.30 ile 17.30 arasında planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

Beydağ

30 Nisan 2026 tarihinde Aktepe mahallesinde, Kırlı Sokak, Aydın Sokak, Hacı Kırlı Caddesi, Özer Sokak, Palamut Sokak, Afacan Sokak, Çatal Sokak, Baraj Çevre Yolu Sokak, 80. Yıl Caddesi ve Hürriyet Caddesi çevresinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

30 Nisan 2026 tarihinde Gürpınar mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

30 Nisan 2026 tarihinde Kozağaç mahallesinde birçok sokak ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı çevresinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Yeşilbağlar ve Fırat mahallelerinde çeşitli sokakları kapsayacak şekilde saat 08.00 ile 14.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziemir

30 Nisan 2026 tarihinde Gazi, Atıfbey ve Dokuz Eylül mahallelerinde gece saat 01.00 ile 01.30 arasında kısa süreli planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı bölgelerde saat 17.00 ile 17.30 arasında tekrar planlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Gazi mahallesinin bazı sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Karşıyaka

30 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet mahallesinde birçok sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Sancaklı ve Yamanlar bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.