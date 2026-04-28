İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler!

Bayraklı

28 Nisan 2026 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi’nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, Cengizhan Mahallesi’nde ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Emek, Soğukkuyu ve Cengizhan mahallelerinde 09.00 ile 17.00 ve 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Adalet Mahallesi’nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Doğançay Mahallesi’nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Beydağ

28 Nisan 2026 tarihinde Aktepe Mahallesi’nde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Aktepe Mahallesi’nde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında yeniden planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

28 Nisan 2026 tarihinde Dumlupınar, Vali Rahmi Bey, Aydoğdu ve Adatepe mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Şirinkapı, Ufuk, Adatepe, Barış, Çaldıran, Çamlık, Dicle, Hürriyet, Menderes, Yaylacık ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, ayrıca bazı bölgelerde 09.00 ile 17.00 ve 17.00 ile 17.30 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Kozağaç Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Yeşilbağlar ve Fırat mahallelerinde ise 08.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Güzelbahçe

28 Nisan 2026 tarihinde Yalı Mahallesi’nde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında ve 17.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

29 Nisan 2026 tarihinde Uzundere ve Tırazlı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

28 Nisan 2026 tarihinde Bostanlı Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Goncalar, Dedebaşı ve Bahçelievler mahallelerinde 09.00 ile 17.00 ve 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Menderes

30 Nisan 2026 tarihinde Kuyucak Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün Görece Cumhuriyet, Hürriyet ve Ata mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

28 Nisan 2026 tarihinde İnönü, Kuvvetli, Günlüce, Mursallı, Cevizalan, Bucak, Üçkonak, Kutlubeyler ve Anafartalar mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Küre, Küçükören, Kazanlı, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka, Balabanlı, Seyrekli, İnönü ve Kuvvetli mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Konaklı, Gölcük, Tekke, Cevizalan, Kazanlı, Kurucuova, Ertuğrul, Kışla, Mescitli, Ovakent, Türkönü ve Gereli mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Selçuk

28 Nisan 2026 tarihinde Belevi Mahallesi’nde 09.30 ile 10.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla

28 Nisan 2026 tarihinde Zeytineli Mahallesi’nde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Zeytineli Mahallesi’nde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Zeytineli, Kuşçular, Bademler ve Ovacık mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında değişen sürelerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.