İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22-23 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Teleferik Mahallesi Korutürk bölgesinde Baraj Yolu Sokak ve Yaşam Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayraklı

21 Nisan 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi’nde farklı sokakları kapsayan bölgelerde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı kesintiler yapılacaktır. Aynı gün Doğançay Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Emek, Gümüşpala ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde ise 08.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

22 Nisan 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Adalet Mahallesi’nde ise 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Bornova

21 Nisan 2026 tarihinde Eğridere Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Mevlana Mahallesi’nde yine aynı saat aralığında farklı sokakları kapsayan kesintiler yapılacaktır. Ergene ve Erzene mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, Mevlana Mahallesi’nde ise ayrıca 11.00 ile 13.00 saatleri arasında kısa süreli kesintiler uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri devam edecektir.

Karaburun

21 Nisan 2026 tarihinde Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

21 Nisan 2026 tarihinde Sancaklı ve Yamanlar bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Yalı Mahallesi ile İnönü Mahallesi’nde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konak

22 Nisan 2026 tarihinde Güney Mahallesi’nde Gürçeşme Caddesi çevresinde saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Selçuk

21 Nisan 2026 tarihinde Çamlık, Gökçealan, Sultaniye, Acarlar, Havutçulu, 14 Mayıs ve Cumhuriyet mahallelerinde geniş kapsamlı olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

21 Nisan 2026 tarihinde Kemer, Cevizalan, Birgi ve Mescitli mahallelerinde farklı saat aralıklarında 09.00 ile 17.00 arasında değişen sürelerle elektrik kesintileri yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Gölcük ve Tekke mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Cevizalan Mahallesi’nde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında, İnönü, Kuvvetli ve Günlüce mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ve Mescitli Mahallesi’nde 10.15 ile 16.15 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.