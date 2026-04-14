İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayındır

15 Nisan 2026 tarihinde Yakacık Mahallesi Yüksel Sokak ve Yusuflu bölgesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Sadıkpaşa ve Hatay mahallelerinde belirtilen sokak ve caddelerde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır. Ayrıca Fırınlı, Tokatbaşı ve Elifli bölgelerinde de saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bergama

14 Nisan 2026 tarihinde Dağıstan, Çitköy, Ahmetbeyler, Kurtuluş ve Ferizler mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Ayvatlar Mahallesi’nde saat 09.05 ile 17.00 arasında, Kadıköy Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında ve Kaşıkçı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde saat 09.05 ile 17.00 arasında, Pınarköy, Narlıca ve Çamköy bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında ve Kaşıkçı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Buca

14 Nisan 2026 tarihinde Kuruçeşme Mahallesi’nde farklı sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında ve ayrıca 10.00 ile 14.00 arasında kesintiler uygulanacaktır. Aynı gün İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, Seyhan Mahallesi’nde ise saat 12.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Güzelbahçe

14 Nisan 2026 tarihinde Payamlı Mahallesi’nde birçok sokak ve caddede saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

15 Nisan 2026 tarihinde Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Çambel, Beşpınar ve Akalan mahallelerinde geniş kapsamlı olarak saat 11.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

14 Nisan 2026 tarihinde Mescitli Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında kesinti olacaktır. Aynı gün Kutlubeyler, Bucak, Cevizalan ve Üçkonak bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde ise aynı bölgelerde saat 10.00 ile 16.00 arasında tekrar planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

14 Nisan 2026 tarihinde Gödence, Gölcük ve Çamtepe mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde Sığacık Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.