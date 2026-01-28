Ivanka Trump kimdir? Ivanka Marie Trump kaç yaşında, nereli?

Ivanka Trump, global iş dünyasında ve siyasi arenada sıkça konuşulan bir isim. Babasının izinden giden mirası, girişimcilik adımları ve Beyaz Saray'daki rolüyle dikkat çeken Trump hakkında merak edilenler bitmek bilmiyor. Ivanka Marie Trump gerçekten kaç yaşında, hangi şehirde doğdu ve kariyer yolculuğu nasıl şekillendi? Detaylar, gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

IVANKA MARİE TRUMP KİMDİR?

Ivanka Marie Trump, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanınıyor. İş dünyasında ve politika arenasında aktif bir rol üstlenen Ivanka, özellikle babasının başkanlık dönemi boyunca Beyaz Saray'da danışmanlık yapmasıyla dikkat çekti. Aynı zamanda girişimci kimliği ve kendi adını taşıyan giyim markasıyla da kamuoyunda biliniyor.

IVANKA MARİE TRUMP KAÇ YAŞINDA?

Ivanka Trump, 30 Ekim 1981 doğumludur ve 44 yaşındadır.

IVANKA MARİE TRUMP NERELİ?

Ivanka Trump, ABD'nin New York şehrinde doğmuştur.

IVANKA MARİE TRUMP'IN KARİYERİ

Ivanka Trump, aile şirketi Trump Organizasyonu'nda başkan yardımcısı olarak görev yaptı; bu görevi maaşsız üstlendi. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra, Beyaz Saray'da Başkan Danışmanı olarak görev alarak babası Donald Trump'ın yönetiminde resmi olarak çalıştı. Giyim ve aksesuar markalarıyla girişimcilik alanında da aktif olan Ivanka, iş ve yaşam üzerine iki kitap kaleme aldı: Women Who Work: Rewriting the Rules for Success ve The Trump Card: Playing to Win in Work and Life. Ayrıca, Yahudi eşi Jared Kushner ile evlenmeden önce din değiştirerek Yahudiliğe geçti.