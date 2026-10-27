İTO seçim sonuçları SON DAKİKA! İTO meclis üyeleri kimler oldu, İTO başkanı kim oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde gözler, 22'nci Dönem Meclis ve Meslek Komitesi üyelerini belirleyecek oy verme işleminin sonuçlarına çevrildi. 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen seçimlerde 80 meslek komitesinin üyeleri ile Meclis üyeleri belirlenecek. Peki, İTO meclis üyeleri kimler oldu, İTO başkanı kim oldu? İTO seçim sonuçları son dakika gelişmeleri haberimizde.

İTO SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA!

İTO seçim sonuçları kapsamında ilk aşamada 80 meslek komitesinin üyeleri ile 22'nci Dönem Meclis üyeleri belirlenecek. 27 Ekim 2026'da saat 08.00-17.00 arasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından sonuçların kesinleşmesi bekleniyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer oda organlarının belirlenmesi içinse 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında yapılması planlanan seçimler bulunuyor. Başkanlık yarışında mevcut başkan Şekib Avdagiç ile İrfan Tutacak ve Kaptan Mustafa Can'ın adaylıkları öne çıkıyor.

Şekib Avdagiç

İTO BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ticaret Odası'nın 2026 yılı başkanlık yarışında mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra Yeşil Liste adayı İrfan Tutacak ve Mavi Liste adayı Kaptan Mustafa Can yer alıyor.

İTO başkanlık yarışında adaylar, oda seçimlerinin gündeminde bulunuyor. 27 Ekim'de gerçekleştirilen Meclis ve Meslek Komitesi seçimlerinin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer oda organlarının belirlenmesi için 4 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan seçim aşaması takip edilecek.

İTO SEÇİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

İstanbul Ticaret Odası seçimleri, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda gerçekleştiriliyor. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek şekilde planlandı. Seçim alanında toplam 303 sandık kuruldu.

İTO, üyelerin seçim alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri de düzenliyor. Ring araçları saat 07.30 ile 16.30 arasında her 15 dakikada bir hareket ediyor. Oy verme işleminin ardından dönüş yapmak isteyenler için son ring seferi saat 17.30'da gerçekleştiriliyor.

İTO MECLİS ÜYELERİ KİMLER OLDU, İTO BAŞKANI KİM OLDU?

İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Meclis ve Meslek Komitesi üyelerini belirleyecek oy verme işlemi 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 22'nci Dönem Meclis üyeleri ile meslek komitelerinde görev alacak isimler netleşecek.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı'nın belirlenmesine yönelik seçimlerin ise 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Başkanlık yarışında mevcut başkan Şekib Avdagiç'in yanı sıra Yeşil Liste adayı İrfan Tutacak ve Mavi Liste adayı Kaptan Mustafa Can bulunuyor.

İTO SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Ticaret Odası'nın 22'nci Dönem Meclis ve Meslek Komitesi üyelerini belirleyecek seçimleri, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde 80 meslek komitesinin üyeleri ile Meclis üyelerinin belirlenmesi için toplam 303 sandıkta oy kullanılıyor.

İTO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile diğer oda organlarının belirlenmesine yönelik seçimlerin 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Seçimlerin saat 09.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

27 Ekim 2026'da yapılan seçimlerde ise İTO'nun 22'nci Dönem Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri belirleniyor. Bu aşamada 80 meslek komitesinin üyeleri ile Meclis üyeleri için oy kullanılıyor. İlk seçim aşamasının sonuçlarının kesinleşmesinin ardından oda organlarını belirleyecek süreç devam edecek.