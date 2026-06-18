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İtibariyle mi, itibarıyla mı, itibar ile mi, itibarıyla mı? Hangisinin yazımı doğrudur?

İtibariyle mi, itibarıyla mı, itibar ile mi, itibarıyla mı? Hangisinin yazımı doğrudur?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Hangisinin yazımı doğrudur?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hangisinin yazımı doğrudur?

HANGİSİNİN YAZIMI DOĞRUDUR?

İtibariyle

İtibarıyla

İtibar ile

İtibarıyla

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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