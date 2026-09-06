İtalya Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçını kim kazandı? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonu kim?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşıyor. Avrupa şampiyonluğu için oynanan mücadelede ilk dört set tamamlanırken maç karar setine taşındı. Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki finalde beşinci set oynanıyor. Peki, İtalya Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya maçını kim kazandı? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonu kim? İşte detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, organizasyonda finale yükselerek Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor
İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? TÜRKİYE İTALYA MAÇINI KİM KAZANDI?
Karşılaşmada ilk dört set geride kalırken mücadele beşinci sete taşındı. Kullanılan mevcut bilgilere göre set sonuçları şöyle:
İlk set: Türkiye 16-25 İtalya
İkinci set: Türkiye 25-22 İtalya
Üçüncü set: Türkiye 12-25 İtalya
Dördüncü set: Türkiye 25-21 İtalya
Beşinci set: Türkiye 15-10 İtalya
2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONU KİM?
Karşılaşma henüz tamamlanmış değil. Beşinci set oynanıyor. Bu nedenle Türkiye-İtalya finalinin kesin maç sonucu ve 2026 Avrupa şampiyonu, beşinci set tamamlanmadan söylenemez.