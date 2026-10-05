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İtalya – Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç bugün mü, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya – Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç bugün mü, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
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İtalya – Türkiye maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Milli maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak edilirken, “İtalya – Türkiye maçı bugün mü, şifresiz mi?” soruları da gündeme geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. Peki, İtalya – Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç bugün mü, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya – Türkiye milli maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlıların sahaya çıkacağı karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayıncı kanalı araştırıyor. “ İtalya – Türkiye maçı saat kaçta?”, “Milli maç hangi kanalda?” ve “ İtalya – Türkiye maçı şifresiz mi?” sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya-Türkiye milli maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye karşılaşması Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye milli maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

İtalya-Türkiye maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya-Türkiye milli maçı ATV'den şifresiz olarak izlenebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İtalya-Türkiye karşılaşması, İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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