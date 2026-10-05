İtalya Türkiye maçı hangi statta oynanıyor, nerede oynanıyor stat hangi takımın sahası, İtalya Türkiye maçı stadyumu kaç kişilik?

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor ve "İtalya Türkiye maçı stadyumu kaç kişilik, maç hangi şehirde?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Millî Takım, İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yerel saatle 20.45'te İtalya ile karşı karşıya gelecek. 1927'de açılan ve 1983'ten bu yana Bologna kulübünün eski başkanı Renato Dall'Ara'nın adını taşıyan stat, yaklaşık 38 bin oturma kapasitesine sahip. Gruptaki ilk üç maçını kaybeden Türkiye, Bologna'da kötü gidişi durdurup ilk puanını almayı hedefliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Millî Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45'te başlayacak.

Renato Dall'Ara Stadyumu Kapasite: 38.279

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Mücadeleye İtalya'nın kuzeyindeki Bologna şehri ev sahipliği yapıyor. Stat, şehrin Costa Saragozza semtinde yer alıyor. TFF'nin taraftar bilgilendirmesine göre stadyum kapıları 18.45'te açılacak, Türk taraftarlar için resmî buluşma noktası olarak ise Villa Cassarini belirlendi.

RENATO DALL'ARA STADI HANGİ TAKIMIN SAHASI?

Renato Dall'Ara, Serie A ekiplerinden Bologna'nın iç saha stadı. İtalya'nın köklü arenalarından biri olarak kabul edilen stat, Bologna'nın ev sahibi olduğu maçlara da ev sahipliği yapıyor. 1927'de hizmete giren stada 1983 yılında Bologna kulübünün eski başkanı Renato Dall'Ara'nın adı verildi. Stat ayrıca 1990 FIFA Dünya Kupası'nda da maçlara sahne oldu.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nun kapasitesi 38 bin 279 kişi olarak kayıtlarda yer alıyor. Kulübün yenileme planları kapsamında ise stadın tamamen çatıyla kapatılması, tribünlerin sahaya yaklaştırılması ve kapasitenin düşürülmesi öngörülüyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, HAKEMİ KİM?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak, maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA NE DURUMDA?

Ay-Yıldızlılar gruba kötü bir başlangıç yaptı. Türkiye, ilk maçta Fransa'ya 1-0, Bursa'da oynanan ilk İtalya maçında 4-1 ve son olarak Belçika deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Üç maçını da kaybeden millîler, Bologna'da bu seriyi sona erdirip gruptaki ilk puanını almayı hedefliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇ BİLGİLERİ

Maç: İtalya - Türkiye. Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi, A Ligi 1. Grup. Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi. Saat: 21.45 (TSİ). Stat: Renato Dall'Ara, Bologna. Kapasite: 38.279. Kanal: ATV. Hakem: Szymon Marciniak.

Haberi maç sonrasında yayımlayacaksanız grup durumu bölümünü sonuca göre güncellemeniz gerekir.