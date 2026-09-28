İtalya Teknik Direktörü kim, İtalya Teknik Direktörü Mancini Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı mı?

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Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma öncesinde İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü merak konusu oldu. Futbolseverler, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin daha önce Galatasaray’da görev yapıp yapmadığını ve sarı-kırmızılı takımdaki teknik direktörlük dönemine ilişkin detayları araştırıyor.

İTALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? ROBERTO MANCİNİ GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI MI?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, “İtalya Teknik Direktörü kim?” ve “Mancini Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı mı?” sorularına yanıt arıyor.

İTALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'dir. İtalyan teknik adam, daha önce de İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdı. Mancini, 2018 yılında İtalya'nın başına geçerken 2021'de takımı Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı. 2023 yılında görevinden ayrılan deneyimli teknik adamın kariyerinde farklı kulüplerde önemli görevler bulunuyor.

ROBERTO MANCİNİ GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI MI?

Evet, Roberto Mancini daha önce Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, 2013-2014 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Mancini'nin Galatasaray macerası 30 Eylül 2013 tarihinde resmen başladı.

MANCİNİ GALATASARAY'DA NE ZAMAN GÖREV YAPTI?

Roberto Mancini, Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda görev yaptı. İtalyan teknik adam, sezon boyunca sarı-kırmızılı ekibin başında yer aldı. Mancini'nin Galatasaray kariyeri yaklaşık bir sezon sürdü.

MANCİNİ GALATASARAY'DAN NE ZAMAN AYRILDI?

Mancini'nin Galatasaray'daki görev süresi 2013-2014 sezonunun sonunda sona erdi. İtalyan teknik adam ile Galatasaray arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi ve Mancini görevinden ayrıldı.

ROBERTO MANCİNİ'NİN GALATASARAY KARİYERİ

Mancini, Galatasaray'ın başında görev yaptığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 2014 Türkiye Kupası finalinde Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Mancini böylece Galatasaray'daki tek sezonunda bir kupa kazanmış oldu.

ROBERTO MANCİNİ'NİN İTALYA MİLLİ TAKIMI KARİYERİ

Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında daha önce önemli bir dönem geçirdi. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı şampiyonluğa taşıyan teknik adam, 2023 yılında milli takımdaki görevinden ayrıldı. İtalyan teknik direktörün kariyerinde Manchester City, Inter ve Galatasaray gibi kulüpler de bulunuyor.