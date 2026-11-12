İtalya Fransa maçı hangi kanalda, İtalya Fransa nereden CANLI izlenir?

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İtalya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Milano'daki San Siro'da oynanacak. Mücadele A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte İtalya Fransa maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

İTALYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Fransa maçı, A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A HABER KAÇINCI KANALDA?

A Haber'in platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 32

D Smart: 35

Tivibu: 57

Turkcell TV+: 53

Kablo TV: 56

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

İTALYA FRANSA NEREDEN CANLI İZLENİR?

İtalya Fransa maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Haber'den takip edebilir. A Haber uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

İTALYA FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, İtalya Fransa maçı şifresiz yayınlanacak. A Haber, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

İTALYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Fransa maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İTALYA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya ile Fransa arasındaki karşılaşma, Milano'daki San Siro'da oynanacak.

İTALYA FRANSA MAÇI CANLI SKOR

İtalya 0-1 Fransa maç devam ediyor...