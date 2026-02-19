İsviçre'de, 2008'den beri yürürlükte olan 'Hayvan Koruma Yönetmeliği'ne göre, hangisi en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan de

Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. İsviçre'de, 2008'den beri yürürlükte olan "Hayvan Koruma Yönetmeliği"ne göre, hangisi en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan değildir?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. İsviçre'de, 2008'den beri yürürlükte olan "Hayvan Koruma Yönetmeliği"ne göre, hangisi en az ikişerli gruplar hâlinde bakılması gereken hayvanlardan değildir?

İSVİÇRE'DE, 2008'DEN BERİ YÜRÜRLÜKTE OLAN "HAYVAN KORUMA YÖNETMELİĞİ"NE GÖRE, HANGİSİ EN AZ İKİŞERLİ GRUPLAR HÂLİNDE BAKILMASI GEREKEN HAYVANLARDAN DEĞİLDİR?

A: Papağanlar

B: Kobaylar

C: Kanaryalar

D: Su kaplumbağaları

Cevap:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

500

