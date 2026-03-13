Türkiye'de milli marşın farklı bir dilde okunmasıyla gündeme gelen bir etkinlik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program sırasında yaşanan olay, kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı. Peki, İstiklal Marşı'nın Arapça okunması olayı nedir? İstiklal Marşı nerede Arapça okundu? Detaylar...

İSTİKLAL MARŞI'NIN ARAPÇA OKUNMASI OLAYI NEDİR?

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla Karaman'da anma programı düzenlendi. Program, Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edildi.

Programa Hayrettin Çiçek ( Karaman Valisi), Savaş Kalaycı ( Karaman Belediye Başkanı), Tuba Ersöz Ünver (Cumhuriyet Başsavcısı), il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sırasında öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan milli marşı Arapça olarak okuması dikkat çekti. Programdan kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından farklı siyasi isimler tarafından açıklamalar yapıldı. İsmail Atakan Ünver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığını duyurdu. Ünver açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Millî marşımızın resmi bir programda başka bir dilde okutulması kabul edilemez. İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlığının simgesidir ve dili Türkçedir."

Unver ayrıca Karaman Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sorumlular hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin bir açıklama da Muhammed Mustafa Gözel tarafından yapıldı. "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla paylaşılan açıklamada olayın kabul edilemez olduğu ifade edildi. Gözel açıklamasında İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli duygularını yansıtan bir eser olduğunu belirtti ve yerel yöneticiler ile idarecileri konuyla ilgili idari yaptırım için göreve davet etti. Açıklamanın sonunda Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 yılında Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasını vurgulayan tarihî fermanına atıfta bulunuldu.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Turhan Çömez tarafından yapıldı. Çömez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk çocuklarına neden Arapça İstiklal Marşı okutuyorsunuz? Derdiniz Türkçeyle mi yoksa İstiklal Marşıyla mı?"

İSTİKLAL MARŞI NEREDE ARAPÇA OKUNDU?

Olay, Karaman'da bulunan Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı sırasında gerçekleşti. Program, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edildi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi.