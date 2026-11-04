İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 5 Kasım İstanbul'da okul var, mı yok mu? (İstanbul Valiliği)

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İstanbul'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kentte etkili olan yağışlı havanın ardından gözler İstanbul Valiliğinden gelecek olası tatil açıklamasına çevrildi. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi, okul var mı? İşte İstanbul Valiliğinin son durumu ve merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece kent genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 5 Kasım Perşembe günü derslerine devam edecek. Valilik tarafından olumsuz hava koşulları veya başka bir nedenle eğitime ara verilmesine yönelik karar alınması durumunda açıklamanın resmî kanallardan duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ 5 KASIM İÇİN OKULLARI TATİL ETTİ Mİ?

İstanbul Valiliğinin 5 Kasım Perşembe günü için il genelinde okulları tatil ettiğine yönelik doğrulanmış bir duyurusu bulunmuyor. Öğrenciler ve veliler, özellikle hava koşulları nedeniyle yapılabilecek olası açıklamaları takip ediyor.

Okul tatili kararlarına ilişkin güncel bilgilere İstanbul Valiliğinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

Ara tatilin ardından okullarda eğitim öğretim 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.