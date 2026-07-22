İstanbul'da yağmur yağacak mı, İstanbul bugün yağmurlu mu 22 Temmuz Çarşamba?

22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da havanın nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporları sonrası " İstanbul'da yağmur yağacak mı?" ve "İstanbul bugün yağmurlu mu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte İstanbul için beklenen hava durumu, sıcaklık değerleri ve yağış beklentisine ilişkin son tahminler.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bunaltıcı sıcakların ardından hava durumunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte megakentte sağanak yağış etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılar yayımlarken, vatandaşlar "İstanbul'da yağmur yağacak mı, İstanbul bugün yağmurlu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul için yapılan son hava durumu değerlendirmeleri.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'da yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası'nda yerel sağanaklar şeklinde başlaması bekleniyor. Yağışın özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edilirken, AKOM da ilk sağanakların 18.00 sıralarında Çatalca ve Silivri çevresinde görüleceğini açıkladı.

Gece saatlerinden itibaren yağışın kent geneline yayılması ve perşembe sabahına kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hava sıcaklıklarının ani şekilde düşeceğini ve kent genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması nedeniyle yağışların bazı bölgelerde beklenenden daha şiddetli olabileceğini belirtti. Şimşek, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

EN KUVVETLİ YAĞIŞ CUMARTESİ GÜNÜ BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı sistemin en etkili olacağı gün cumartesi olacak. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceği, bazı bölgelerde ise kısa sürede yüksek miktarda yağış düşmesi nedeniyle sel ve su baskını riski oluşabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, hafta sonuna kadar özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

HAVA SICAKLIĞI HIZLA DÜŞECEK

Yağışlı sistemle birlikte İstanbul'da sıcaklıklarda da hissedilir bir düşüş bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerine gerilemesi, gece saatlerinde ise termometrelerin 15-16 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Serin havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların ani sıcaklık değişimine karşı tedbirli olması öneriliyor.

METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği de 23-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, poyrazın zaman zaman kuvvetli eseceği belirtilirken vatandaşların resmi kurumların duyurularını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.