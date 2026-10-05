İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 5 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik durumu 5 Ekim Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde oluşan araç yoğunluğu ulaşım sürelerini etkilerken, sürücüler yola çıkmadan önce güzergâhlardaki son durumu kontrol etmeye çalışıyor. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından takip edilen ana arterlerdeki trafik akışı gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

5 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

5 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde arttı. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araçların ilerleme hızının düşmesi ulaşım sürelerini uzatabiliyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç yönündeki D-100 güzergâhında araç hareketliliği dikkat çekerken, Anadolu Yakası'nda da ana bağlantı yollarındaki yoğunluk ulaşımı yavaşlatabiliyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Haliç ve çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 hattı, Ataşehir, Sultanbeyli ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu görülebiliyor. 5 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde ana arterlerdeki hareketlilik ulaşım sürelerinin uzamasına neden olabilir.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları İstanbul'daki trafik durumunun takip edildiği başlıca güzergâhlar arasında bulunuyor. D-100 ve TEM Otoyolu'nun yanı sıra köprü geçişleri ve bağlantı yollarında oluşabilecek yoğunluk sürücülerin ulaşım planlarını etkileyebiliyor. Yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmek, yoğun güzergâhlara göre alternatif yolların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genel olarak sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam mesai çıkışında belirginleşiyor. 5 Ekim Pazartesi günü de özellikle sabah saatlerinde ana arterlerde araç hareketliliğinin artması beklenirken, akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte yoğunluk yeniden yükseliyor. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarındaki trafik akışı gün boyunca değişkenlik gösterebildiği için sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâh durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.