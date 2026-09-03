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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 3 Eylül Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 3 Eylül Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, kent genelinde yola çıkacak vatandaşların gündeminde bulunuyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde artabilecek araç hareketliliği nedeniyle sürücüler İstanbul'daki trafik durumunu, yoğunluğun yaşandığı güzergâhları ve ulaşımın ne zaman hızlanacağını araştırıyor.

3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da ana ulaşım yolları ile Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki geçişlerde trafik hareketliliğinin artması bekleniyor. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve bağlantı yollarındaki son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, gün içerisinde meydana gelebilecek kaza, yol çalışması veya farklı nedenlere bağlı olarak trafik yoğunluğunda değişiklik yaşanabiliyor.

3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğunun özellikle mesai başlangıcı ve iş çıkışı saatlerinde artması bekleniyor. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasındaki geçişlerde, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve önemli ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk sürücüler tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde kaza, yol çalışması ve anlık araç yoğunluğuna bağlı olarak trafik akışında değişiklik yaşanabilir.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'da yoğun nüfus ve araç hareketliliğinin bulunduğu ilçelerde ulaşımın gün içinde yavaşlaması bekleniyor. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kağıthane, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kartal çevresindeki ana yollar ile bağlantı güzergâhlarında yoğunluk görülebilir. Özellikle kavşak ve ana arterlerdeki trafik durumu sürücülerin yolculuk sürelerini doğrudan etkileyebilir.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhları ile Avrasya Tüneli bağlantıları İstanbul trafiğinde öne çıkan noktalar arasında bulunuyor. Ana yollara bağlanan kavşaklarda ve bağlantı güzergâhlarında da gün içerisinde yoğunluk yaşanması mümkün.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında artıyor. 3 Eylül Perşembe günü de mesai giriş ve çıkış saatlerinde kent genelindeki ana ulaşım güzergâhlarında araç yoğunluğunun yükselmesi bekleniyor. Trafik yoğunluğu; kaza, yol çalışması ve hava koşulları gibi etkenlere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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