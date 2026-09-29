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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 29 Eylül Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 29 Eylül Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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29 Eylül 2026 Salı günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta içi yola çıkan sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşe ve okula gidiş saatleriyle birlikte şehir genelindeki araç hareketliliği artarken, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımın seyri merak ediliyor. İstanbul'da trafiğin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve hangi güzergâhlarda ulaşımın daha yavaş ilerlediği araştırılıyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki trafik durumu sürücülerin gündeminde bulunuyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım güzergâhlarında oluşan yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda yoğunluk var?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” sorularına yanıt aranıyor.

29 EYLÜL SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

29 Eylül Salı günü İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde şehir içi hareketliliğin artması bekleniyor. Hafta içi işe, okula ve diğer günlük faaliyetlerine gitmek isteyen sürücülerin yollara çıkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu oluşabiliyor. Trafik durumunu takip eden sürücüler, yoğunluğun bulunduğu güzergâhlara göre ulaşım planlarını değiştirebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki araç hareketliliği ulaşım sürelerini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle işe ve okula gidiş-dönüş saatlerinde trafik akışının yavaşlaması mümkün olabiliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik durumunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında bulunuyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün farklı saatlerinde araç yoğunluğu yaşanabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, güzergâhlarını mevcut trafik koşullarına göre belirlemelerine yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu özellikle sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde artabiliyor. 29 Eylül Salı günü sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterler ile köprü bağlantılarında hareketlilik yaşanırken, akşam saatlerinde iş çıkışlarıyla birlikte dönüş trafiğinin etkili olması bekleniyor. Gün içerisinde ise merkezi bölgeler, bağlantı yolları ve ana ulaşım güzergâhlarında trafik yoğunluğu görülebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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