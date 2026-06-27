İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 27 Haziran Cumartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

27 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da trafik akışı, hafta içi yoğunluğa kıyasla daha rahat ilerlese de bazı ana arterlerde ve merkezi bölgelerde zaman zaman yavaşlamalar yaşanabiliyor. Özellikle alışveriş merkezleri çevresi, sahil yolları ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU 27 HAZİRAN CUMARTESİ

27 Haziran Cumartesi günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde düşük seviyelerde seyrederken öğle saatlerinden itibaren artış gösterebiliyor. Hafta sonu hareketliliğiyle birlikte özellikle belirli noktalarda araç akışında zaman zaman yavaşlamalar görülebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Bakırköy ve Ataşehir gibi merkezi ilçelerde gün içerisinde zaman zaman trafik hareketliliği yaşanabiliyor. Sahil şeritleri ve alışveriş merkezlerine yakın bölgelerde de araç yoğunluğu artış gösterebiliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu bağlantı noktaları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluşabiliyor. Özellikle şehir merkezine giriş-çıkış saatlerinde akışta yavaşlama görülebiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul’da hafta sonu trafik yoğunluğu genellikle 11.00-14.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında artış gösteriyor. Günün geri kalanında ise trafik daha akıcı bir şekilde ilerliyor.