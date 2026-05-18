İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 18 Mayıs Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (18 MAYIS)

18 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüler tarafından yakından takip edildi. Kentin ana arterlerinde, köprü bağlantılarında ve merkezi ulaşım noktalarında zaman zaman yoğunluk artışı yaşanırken, bazı bölgelerde trafik akışının yavaşladığı görüldü.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

İstanbul’da özellikle Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde trafik hareketliliği dikkat çekiyor. İşe giriş ve çıkış saatlerinde ana bağlantı yollarında araç yoğunluğunun arttığı, bazı noktalarda ise zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemleniyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü geçişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler sahil yolları ve alternatif bağlantı güzergâhlarını tercih etmeye yöneliyor. Özellikle toplu taşıma kullanımı ve raylı sistem hatları, şehir içi ulaşımda daha hızlı alternatifler arasında gösteriliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde genellikle 07:30 – 10:30 arasında artış gösterirken, akşam yoğunluğunun ise 17:00 – 20:30 saatleri arasında etkili olduğu görülüyor. Gün içerisindeki yoğunluk seviyeleri anlık olarak değişiklik gösterebilirken, sürücülerin yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.