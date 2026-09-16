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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 16 Eylül Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 16 Eylül Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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16 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, haftanın ortasında yola çıkan sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde işe, okula ve diğer günlük işlerine ulaşmak isteyenlerin oluşturduğu hareketlilik ana arterlere yansıyabiliyor. İstanbul'da trafiğin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve hangi güzergâhlarda ulaşımın daha yavaş ilerlediği merak ediliyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki trafik durumu sürücüler tarafından araştırılıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda yoğunluk var?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” soruları gündeme geliyor.

16 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde trafik hareketliliğinin artması bekleniyor. Okul servislerinin yanı sıra özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler de kent genelindeki araç yoğunluğunu etkileyebiliyor. Gün içerisinde ana arterlerdeki trafik durumunu takip eden sürücüler, yoğunluğun bulunduğu güzergâhlara göre ulaşım planlarını değiştirebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki hareketlilik ulaşım sürelerini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması mümkün olabiliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik durumunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında yer alıyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün farklı saatlerinde araç yoğunluğu görülebiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, güzergâh tercihlerini trafik koşullarına göre belirlemelerine yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genel olarak sabah işe ve okula gidiş ile akşam mesai çıkış saatlerinde artıyor. 16 Eylül Çarşamba günü de sabah saatlerinde öğrenciler, okul servisleri ve çalışanların oluşturduğu hareketliliğin ana yollarda yoğunluğa neden olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte köprü geçişleri, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yeniden artabiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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