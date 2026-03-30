İstanbul'da polis servisi kaza mı yaptı, neden? SON DAKİKA! Başakşehir'deki polis servisi kaza olayı nedir, kaç ölü, kaç yaralı var?

İstanbul Başakşehir’de bir polis servisiyle ilgili yaşanan ani olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kazanın nedeni, servisdekilerin durumu ve olayın boyutu merak konusu oldu. Detaylar ve bilinmeyenler haberin devamında…

İSTANBUL'DA POLİS SERVİSİ KAZA MI YAPTI?

Evet, İstanbul Başakşehir’de polisleri taşıyan bir servis aracı, sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya karıştı.

İSTANBUL'DA POLİS SERVİSİ NEDEN KAZA YAPTI?

Kaza, şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan kaygan yollar ve olumsuz hava koşulları sonucu meydana geldi.

İSTANBUL'DA POLİS SERVİSİ KAZASINDA KAÇ POLİS ŞEHİT OLDU?

Kazada 1 polis memuru şehit oldu.

İSTANBUL'DA POLİS SERVİSİ KAZASINDA KAÇ YARALI VAR?

Kazada 16 polis memuru yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...