İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!

İstanbul Valiliği, 6 Kasım 2026 Cuma günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretim yarın da normal programında devam edecek. İşte İstanbul'da yarın okulların durumu, anaokulu, kreş ve üniversitelerle ilgili son bilgiler ve hava durumuna dair merak edilenler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın okullar tatil değil. İstanbul Valiliği, 6 Kasım Cuma günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan programa göre yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 6 Kasım için planlanmış resmi bir tatil bulunmuyor.

Valilik tarafından yeni bir karar alınması halinde duyurunun İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YARIN OKUL VAR MI?

Evet, İstanbul'da yarın okul var. Resmi bir tatil kararı açıklanmadığı için 6 Kasım Cuma günü tüm kademelerde eğitim normal şekilde sürecek. Öğrencilerin okullarına her zamanki saatte gitmesi bekleniyor. Veliler ve öğrenciler, sosyal medyada yayılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına itibar etmemeli.

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği, yarın için tatil açıklaması yapmadı. Valilik, olumsuz hava koşullarında öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atacak bir durum oluşması halinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumlarla yaptığı değerlendirmenin ardından karar alıyor. Tatil kararları genellikle bir gün önceden akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde duyuruluyor.