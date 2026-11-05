İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklıklardaki belirgin düşüşün ardından öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Haftanın son iş günü olan 6 Kasım Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken gözler, okulların tatil edilmesi konusunda yetkili kurum olan İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
İstanbul Valiliği, 6 Kasım 2026 Cuma günü için şu ana kadar herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretim yarın da normal programında devam edecek. İşte İstanbul'da yarın okulların durumu, anaokulu, kreş ve üniversitelerle ilgili son bilgiler ve hava durumuna dair merak edilenler.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da yarın okullar tatil değil. İstanbul Valiliği, 6 Kasım Cuma günü için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yayımlamadı. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler olağan programa göre yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 6 Kasım için planlanmış resmi bir tatil bulunmuyor.
Valilik tarafından yeni bir karar alınması halinde duyurunun İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
YARIN OKUL VAR MI?
Evet, İstanbul'da yarın okul var. Resmi bir tatil kararı açıklanmadığı için 6 Kasım Cuma günü tüm kademelerde eğitim normal şekilde sürecek. Öğrencilerin okullarına her zamanki saatte gitmesi bekleniyor. Veliler ve öğrenciler, sosyal medyada yayılan ve resmi kaynağa dayanmayan tatil iddialarına itibar etmemeli.
İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?
İstanbul Valiliği, yarın için tatil açıklaması yapmadı. Valilik, olumsuz hava koşullarında öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atacak bir durum oluşması halinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumlarla yaptığı değerlendirmenin ardından karar alıyor. Tatil kararları genellikle bir gün önceden akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde duyuruluyor.
İSTANBUL'DA ANAOKULLARI VE KREŞLER TATİL Mİ?
Valilik tarafından tatil kararı açıklanmadığı için resmi anaokulları da yarın normal programına göre eğitime devam edecek. Özel kreş ve gündüz bakımevleri ise kendi kurum kararlarına ve bağlı oldukları mevzuata göre hareket ediyor. Velilerin, çocuklarının gittiği kreşin yönetiminden bilgi alması öneriliyor.
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
İstanbul'daki üniversitelerde de yarın için genel bir tatil kararı bulunmuyor. Üniversitelerde derslerin iptal edilmesi kararı her üniversitenin kendi yönetimi tarafından alınıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda okuyan öğrencilerin, üniversitelerinin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da 6 Kasım Cuma günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 13, en düşük sıcaklığın ise 8 derece civarında olması öngörülüyor. Yağış ihtimali yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yerini daha sakin bir havaya bırakması beklenirken, sabah saatlerinde serin hava etkisini sürdürecek. Okula gidecek öğrencilerin kalın giyinmesi ve yanlarına şemsiye ya da yağmurluk alması öneriliyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 7 ile 12 derece, Pazar günü ise 5 ile 12 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Hafta sonu yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ KARARINI KİM VERİR?
Olumsuz hava koşulları, doğal afetler ya da olağanüstü durumlar nedeniyle okulların tatil edilmesi kararını il genelinde valilik veriyor. İlçe bazındaki tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından açıklanabiliyor. Valilik, bu kararı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda alıyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
İstanbul Valiliği'nin tatil kararları ve olumsuz hava koşullarına ilişkin duyuruları, valiliğin resmi internet sitesi ile resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Öğrenciler ve velilerin, doğrulanmamış iddialar yerine yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerekiyor.