İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Nisan Perşembe İstanbul'da okul yok mu?

Son günlerde Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, kamuoyunda “okullar tatil mi olacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen üzücü olayların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında endişe artarken, İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulup durdurulmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe İstanbul'da okul yok mu?

Resmî makamlar tarafından İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair herhangi bir güncel ve genel karar açıklanmamıştır. Eğitim öğretim süreci, Millî Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin koordinasyonunda planlandığı şekilde devam etmektedir. Ancak olağanüstü durumlarda valiliklerin yerel bazlı tatil kararları alabileceği de unutulmamalıdır.

Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının son günlerde artan okul güvenliği vurgusu, eğitim sisteminde güvenlik tedbirlerinin yeniden tartışılmasına neden olmuştur. Bu kapsamda özellikle okul güvenliği, giriş-çıkış kontrolleri ve personel denetimleri gibi başlıklarda yeni düzenleme talepleri gündeme gelmektedir.

16 Nisan Perşembe günü için İstanbul’da okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Mevcut durumda eğitim-öğretim takvimi normal şekilde işlemekte olup, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına devam etmeleri beklenmektedir.

Son günlerde farklı illerde yaşanan ve eğitim kurumlarını hedef alan şiddet olaylarının ardından, kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle sosyal medyada “okullar tatil edildi” veya “eğitime ara verildi” şeklinde çeşitli iddialar dolaşabilmektedir. Ancak bu tür bilgiler çoğu zaman resmî kaynaklar tarafından doğrulanmadıkça dikkate alınmamalıdır.

EĞİTİM-İŞ’TEN 2 GÜN İŞ BIRAKMA KARARI VE TEPKİLER

Eğitim-İş, Şanlıurfa Siverek’te yaşanan okul saldırısının ardından eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını duyurmuştur. Sendika tarafından yapılan açıklamada, okullarda güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştır.

Açıklamada ayrıca, saldırılardan etkilenen öğrenci, öğretmen ve diğer okul çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletilmiş; eğitim kurumlarının güvenliğinin devlet politikaları açısından öncelikli hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Tüm bu gelişmelere rağmen İstanbul özelinde alınmış resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. 16 Nisan Perşembe günü de dahil olmak üzere eğitim öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi beklenmektedir.