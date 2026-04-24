Toki tarafından İstanbul için gerçekleştirilecek konut kura çekilişi, 2026 yılında da yoğun ilgiyle takip ediliyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, hangi ilçede hak sahibi olduklarını öğrenmek için kura tarihine ve saatine odaklanmış durumda. Peki, İstanbul'da hangi ilçe kurası saat kaçta çekilecek? TOKİ İstanbul ilçeleri kura saatleri! Detaylar...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇE KURASI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Kura çekimi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında gerçekleştirilecek ve vatandaşların yoğun katılım beklentisi nedeniyle geniş bir organizasyon planı oluşturulacak.

Kura sürecinde İstanbul’daki farklı ilçelere ait konut projeleri tek tek belirlenecek ve hak sahipleri noter huzurunda açıklanacak. Bu süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna aktarılacak.

KURA TAKVİMİNİN DEVAMI

TOKİ İstanbul kura çekilişi yalnızca bir güne sıkıştırılmayacak. Resmî plana göre:

25 Nisan 2026 Cumartesi: Kura çekilişleri başlıyor (14.00)

26 Nisan 2026 Pazar: Kura çekilişleri devam ediyor

27 Nisan 2026 Pazartesi: Son kura çekimleri yapılıyor ve süreç tamamlanıyor

Bu takvim doğrultusunda İstanbul genelindeki tüm etaplar sırayla değerlendirilerek hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ İSTANBUL İLÇELERİ KURA SAATLERİ!

TOKİ İstanbul ilçeleri kura saatleri, tek bir sabit zaman diliminden ziyade günlere yayılan bir organizasyon şeklinde planlanmıştır. Bu nedenle her ilçe için kura çekimi aynı gün içerisinde farklı saat aralıklarında gerçekleştirilebilmektedir.

Kura çekimlerinin temel başlangıç saati 14.00 olarak açıklanmış olsa da, süreç ilerledikçe ilçe bazlı çekilişler sıralı şekilde devam edecektir. Bu durum, yoğun başvuru sayısı ve adil dağılım prensibi nedeniyle uygulanmaktadır.

KURA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

TOKİ’nin İstanbul kura sisteminde izlenen genel işleyiş şu şekilde öne çıkıyor:

Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilir

Her etapta belirlenen konut sayısı kadar hak sahibi açıklanır

İlçe bazlı sıralama ile ilerleme sağlanır

Süreç tamamen şeffaf şekilde canlı yayınlanır

Bu sistem sayesinde hem başvuru sahiplerinin hakları korunur hem de kura süreci kamuoyuna açık biçimde yürütülür.