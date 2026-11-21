İstanbul'da dolu, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçelerinde etkili oldu. AA'nın aktardığına göre Silivri'nin Akören Mahallesi'nde ve Çatalca'nın bazı bölgelerinde dolu yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü. Büyükçekmece'de ise sağanak etkili oldu, Ulus Mahallesi'ndeki caddelerde su birikintileri oluştu.

İSTANBUL'DA DOLU NE ZAMAN YAĞDI?

Dolu cumartesi akşamı, gök gürültülü sağanakla birlikte yağdı. İlk görüntüler 18.30 sularında geldi. Akören Mahallesi'nde vatandaşlar araçlarını örtülerle kapattı; dolu kısa sürede yolları kapladı.

ÇATALCA'DA NE OLDU?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca kesiminde sağanak yerini doluya bıraktı. DHA ve İHA'nın haberlerine göre görüş mesafesi düşünce çok sayıda sürücü, araçları zarar görmesin diye Çatalca Tüneli'nin içine girip yağışın dinmesini bekledi. Tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Beyaza bürünen otoyol sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

DOLU İÇİN UYARI VAR MIYDI?

Evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ile kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlamıştı; listede Kocaeli ile Sakarya da vardı. AKOM ise cumartesi öğle saatlerinden akşama kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini, bu yağışların 30-60 dakika sürebileceğini duyurmuştu. İstanbul Valiliği 20 Kasım'daki uyarısında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunmasını istedi. Aynı akşam Ankara'da da dolu ile karışık sağanak trafikte aksamalara yol açtı.

DOLU NASIL OLUŞUR?

Dolu, kümülonimbüs denen büyük ve dikey gelişen bulutların içinde oluşan buz taneleridir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözlüğüne göre bulutun alt kısmındaki su damlaları kuvvetli yukarı hava akımlarıyla donma seviyesinin üstüne taşınır. Tane bulut içinde birkaç kez inip çıktıkça üzerine yeni buz katmanları biner; katman sayısı tanenin bulutta kaç tur attığını gösterir. Tane, akımların taşıyamayacağı kadar ağırlaşınca yere düşer. MGM'nin bir makalesinde bu sürecin yaklaşık 0 ile eksi 40 derece arasındaki bulut katmanlarında yaşandığı ve dolunun tahmini en zor yağış türlerinden biri olduğu yazıyor.

SONRAKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre İstanbul'da pazar günü en yüksek sıcaklık 15 derece civarında olacak, öğle saatlerinde kısa süreli yağış görülebilir. Pazartesi batıdan yeni bir yağışlı sistemin gelmesi, salıdan itibaren kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde (1000 metre üzeri) kar ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.