İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Mayıs İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Farklı ilçelerde hissedildiği belirtilen deprem sonrası vatandaşlar, “Depremin merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan gelişmeyle ilgili ilk bilgiler gelirken, detaylar ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anbean takip ederek “Son Depremler” listesini düzenli olarak güncelliyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler sayesinde vatandaşlar, yaşanan depremlere ilişkin en güncel bilgilere hızlı şekilde ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. AFAD’ın yayımladığı son depremler listesinde; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri yer alırken, vatandaşlar resmi kaynaklar üzerinden gelişmeleri yakından takip ediyor.

9 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 9 Mayıs sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlarda endişeye neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan “Deprem mi oldu?” sorusunun ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Kentin farklı noktalarından hissedildiği belirtilen hareketliliğin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin araştırmalar sürerken, konu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.