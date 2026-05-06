İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Mayıs İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. “Deprem mi oldu?” sorusu vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşirken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve etkilerine ilişkin bilgiler netleşmeye başlarken, yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. “Son depremler” listesi düzenli olarak güncellenirken, farklı bölgelerdeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, en güncel deprem bilgilerine Kandilli’nin resmi verileri üzerinden ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mayıs 2026 itibarıyla gerçekleşen depremleri anlık olarak yayınlıyor. Listede deprem merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi kritik bilgiler yer alırken, vatandaşlar resmi kaynaklardan en doğru ve güncel verilere erişebiliyor.

6 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 6 Mayıs sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kentte tedirginliğe yol açtı. “Deprem mi oldu?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Bazı ilçelerde hissedildiği ifade edilen hareketliliğe ilişkin net bilgiler beklenirken, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor.