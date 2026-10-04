İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Ekim Pazar İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini takip ediyor. 4 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel veriler üzerinden araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ekim Pazar İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, 4 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen son depremleri araştırıyor.

Listede kaydedilen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi çevresindeki sismik hareketlilik özellikle yakından takip edilirken, resmi kayıtlarda yer alan yeni bir deprem olup olmadığı araştırılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel kayıtları gösteriyor.

4 Ekim 2026 itibarıyla AFAD'ın yayımladığı son kayıtlarda İstanbul merkezli yeni bir deprem bulunmuyor. AFAD'ın listesinde 3 Ekim gecesi kaydedilen depremler arasında Elazığ Merkez'de saat 21.32'de meydana gelen 2,3 büyüklüğündeki deprem, Malatya Battalgazi'de 21.07'de meydana gelen 1,3 büyüklüğündeki deprem ve Iğdır Karakoyunlu'da 20.49'da meydana gelen 2,0 büyüklüğündeki deprem yer alıyor.

4 EKİM'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Ekim 2026 Pazar günü saat 01.18 itibarıyla AFAD'ın güncel son depremler kayıtlarında İstanbul merkezli bir deprem görünmüyor. Bu nedenle İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntının resmi kayıtlara yansıyan yeni bir İstanbul depremi olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yeni bir deprem kaydının açıklanması halinde haber güncellenecektir.