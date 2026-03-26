İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde beklenmedik bir sarsıntıyla sallandı ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaşadıkları hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek için internete akın ederken, “26 Mart İstanbul depremi nerede oldu?” sorusu sosyal medyada hızla gündem oldu. Herkesin gözü resmi kurumların açıklayacağı deprem verilerindeydi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 26 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, “Son Depremler” listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, en güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Mart 2026 tarihli güncel deprem verilerini paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan tabloda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi kritik detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme çalışmalarına dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

26 MART İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 26 Mart sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedilen sarsıntılar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan “Deprem mi oldu?” sorusu, vatandaşların dikkatini resmi deprem verilerine yöneltti. Olası sarsıntının kaynağını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listelerini yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.