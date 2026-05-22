İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde birçok noktada hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar sonrası “Deprem mi oldu?” sorusu kısa sürede gündem olurken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak veriler beklenirken, sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Kent genelinde yaşanan hareketlilik sonrası gelişmeler yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 22 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Güncellenen “Son Depremler” listesi üzerinden vatandaşlar; sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgilere hızlı şekilde ulaşabiliyor. Özellikle hissedildiği öne sürülen depremler sonrası Kandilli verileri yoğun şekilde takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. “Son Depremler” ekranında depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgisi yer alırken, vatandaşlar yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor.

22 MAYIS’TA İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 22 Mayıs sabah saatlerinde hissedildiği iddia edilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından “İstanbul’da deprem mi oldu?”, “Merkez üssü neresi?” ve “Kaç büyüklüğündeydi?” soruları gündeme geldi.

Şehrin farklı noktalarında hissedildiği öne sürülen hareketlilik sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.