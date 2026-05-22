Haberler

Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri

Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Al Nassr’dan ayrılan Jorge Jesus, Fenerbahçe için “Henüz bitmemiş bir hikayem var” dedi. Portekizli teknik adam ayrıca Türkiye’den başka bir büyük kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

  • Jorge Jesus, Al Nassr'daki son maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.
  • Jesus, Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayesi olduğunu söyledi.
  • Jesus, Türkiye'deki üç büyük takımdan ikisinin kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

Al Nassr’dan ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus, Fenerbahçe hakkında yaptığı sözlerle gündemi salladı. Portekizli teknik adamın açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları yeniden heyecanlandırdı.

“AL NASSR’DAKİ SON MAÇIMDI”

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, Damac maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, “Al Nassr’daki son maçımdı. Ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

71 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Jorge Jesus, “Şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe’de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var” dedi.

“FENERBAHÇE TARAFTARI HAYAL KURABİLİR”

Portekizli çalıştırıcıya Fenerbahçe’ye dönüş ihtimali de soruldu. Jesus, “Fenerbahçe taraftarı hayal kurabilir mi?” sorusuna, “Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var” yanıtını verdi.

SÜRPRİZ TÜRK TAKIMI DETAYI

Jorge Jesus ayrıca Fenerbahçe dışında başka bir Türk kulübünün daha kendisiyle ilgilendiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, “Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi ilgilendi” sözleriyle dikkat çekti. Jesus, ikinci kulübün adını ise açıklamadı.

“TÜRKİYE’DE ADIMI HAYKIRIYORLARDI”

Portekizli teknik adam Türkiye’de gördüğü ilgiyi de unutamadığını söyledi. Jesus, “Türkiye’de stadyum benim adımı haykırıyordu. Bugün burada da aynısını gördüler” ifadelerini kullandı.

BENFICA İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Jorge Jesus, Benfica’ya geri döneceği yönündeki iddiaları da net şekilde yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Benfica’ya dönüşüm söz konusu bile değil” dedi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin başında görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekipte 53 maça çıkan Portekizli teknik adam, 2.23 puan ortalaması yakalamış ve Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı sürpriz karar! Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı

Tüm partiye bir çağrısı var! Mansur Yavaş 'butlan' sessizliğini bozdu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı